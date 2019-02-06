В зоне ООС украинские военные уничтожили БМП с боевиками - 2 убитых и 8 раненных

На Донбассе в зоне проведения ООС украинские военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, которое осуществило пуск управляемой ракеты по вражескому бронированному объекта и уничтожил его вместе с экипажем.

Об этом в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штрирлиц).

Пророссийские оккупанты под прикрытием минометного огня применяя бронированную боевую машину, пытались приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост в направлении Сокольники - Крымское в Луганской области.

Однако, украинские бойцы задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществившее пуск управляемой ракеты «Стугна-П» по вражескому бронированному объекту и уничтожили его вместе с экипажем.

Напомним, что в зоне ООС украинские военнослужащие уничтожили опорный пункт боевиков.