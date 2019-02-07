Российский студент заявил, что ФСБ заставляла его создать паблик в соцсети и описывать в нем «подвиги спецслужбы»

Студента Михаила из Саратова с начала ноября вызывают на разговоры в местное управление ФСБ из-за его анархистских взглядов. В последнее время профилактические беседы сменились уговорами завести страницу во «ВКонтакте», где Михаил должен будет рассказывать о работе и достижениях силовиков. В ответ на отказы ему угрожают проблемами на работе и учебе, и даже уголовным делом.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Студент администрирует паблик во «ВКонтакте» под названием «Пережитое» (посвящен гражданским войнам и революциям в России XIX-XX веков). Михаила в университете вызвали к декану, который сказал, что со студентом хотят пообщаться два оперативника ФСБ, которые сидят в соседнем кабинете.

«Стали какие-то такие психологические методы применять, они начали говорить: необходимо будет помочь, и тогда все у меня будет в шоколаде и замечательно, а если нет – под откос пойдет на работе и учебе. Далее они стали говорить прямо, что им нужно. Они хотели, чтобы я создал отдельный аккаунт, в котором выкладывал бы посты со статьями на тему того, какие хорошие ФСБ. То есть о раскрытии взяточников, какого-нибудь ОПГ, или ликвидировании террористической организации, каких-нибудь исламских боевиков. Они сказали, что темы статей будут в таком духе. Как я понял, они хотели, чтобы это именно был аккаунт человека во «ВКонтакте».

«Они сказали, что если я буду с ними сотрудничать, знать будем только мы, и чтобы не знали ни мама, ни моя подружка, вообще никто. Шокированный данными известиями, я согласился сотрудничать и ушёл».

Напомним, ранее сообщалось, что с ФСБ мог сотрудничать николаевец Дадеу, который в России отделался легким сроком за "экстремизм".