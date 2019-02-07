Из тюрем ОРДЛО передали еще 33 осужденных, - омбудсмен Денисова

На подконтрольную правительству Украины территорию с мест отбывания наказаний на временно оккупированной территории Луганской области передали еще 33 осужденных для продолжения отбывания наказания.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

«Сегодня в городе Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории», - написала Денисова.

Также, она напомнила, что в декабре прошлого года на подконтрольную Украине территорию забрали 42 заключенных, 12 из которых уже освободились в связи с отбытием срока.

Напомним, что ранее боевики «ДНР» передали Украине еще 20 заключенных.