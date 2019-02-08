«Участие оплатил «повар Путина»: СБУ обнародовала паспорта 57 наемников «ЧВК Вагнера», погибших в Сирии

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия скрывает информацию о гибели 57 наемников «ЧВК Вагнера» ​​в Сирии.

Об этом сообщает сайт спецслужбы.

По данным СБУ, участие российских наемников в атаке на силы сирийской оппозиции в феврале 2018 года «непосредственно оплатил российский бизнесмен и «кремлевский повар» Евгений Пригожин».

«7.02.2018 в результате дерзкой атаки во время перемирия на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора погибло более ста российских «ихтамнетов», - сообщили в СБУ.

Спецслужба также обнародовала паспорта 57 россиян-членов «ЧВК Вагнера», которых уничтожили в Сирии.

При этом сообщается, что на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ эти паспорта считаются действительными.

«С 57 умерших членов «ЧВК Вагнера» только в отношении четырех человек (Ананьев К.Б., Игнатьев А.В., Никулин А.А., и Соломатов С.В.) во время проверки сообщается о недействительности паспортов «в связи со смертью», в отношении еще двух (Вертинский В.В., Ганчеров С.Г.) – «изъято, уничтожено». Остальные 51 паспорт продолжают считаться действительными, даже через год после даты гибели наемников», - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что данные о смерти «вагнеровцев» подкреплены свидетельствами их родных об обстоятельствах смерти в Сирии, фотографиями свидетельств о смерти и мест захоронений наемников.

Напомним, ранее CБУ опубликовала данные 11 российских наемников ЧВК «Вагнера», воевавших на Донбассе.