На Донбассе боевики 9 раз открывали огонь по ВСУ – один военнослужащий погиб, двое ранены

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 февраля, пророссийские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций украинских военнослужащих велись: из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Водяное, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь. Дважды из автоматических гранатометов, стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера –в районе города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли украинские позиции: трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Крымское, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия – в районе Хутора Вольный, из гранатометов - в районе поселка Зайцево.

По данным разведки, 8 февраля шесть оккупантов уничтожено и семь получили ранения.

В течение текущих суток, 9 феврала, враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.