«Немедленное возмездие»: В сети показали видео, как ВСУ в ответ на обстрелы уничтожили боевиков

В сети показали видео ликвидации террористов на Донбассе 8 февраля.

Соответствующее видео обнародовал военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

Как известно, 8 февраля в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и двое получили ранения. В ответ на это было уничтожено шесть оккупантов, еще семеро ранены.

«Война продолжается, война не останавливалась ни на минуту, как и ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием, и предателей, которые взяли в руки оружие, поддавшись на сладкие обещания российских оккупантов. Яркий пример немедленного возмездия от воинов с ОСиного роя», – написал на своей странице в Facebook Штефан.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как на Донбассе украинские военные уничтожили ДОТ и склад боеприпасов боевиков.