В СБУ заявили, что спецслужбы РФ и МГБ Л/ДНР искали провокаторов для поджога церквей

СБУ разоблачила планы спецслужб Российской Федерации, направленные на дестабилизацию ситуации в нашем государстве на религиозной почве путем поджога церквей.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР / ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за две тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП.

СБУ пресекла попытку привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления.

Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается. В связи с этим украинская спецслужба призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода «заказов» безотлагательно информировать СБУ.

Алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой выглядел следующим образом:

«Нарисовать на месте любой из предложенных символов; Начать съёмку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. На акцию телефон брать БЕЗ СИМ-КАРТЫ, в момент съёмки поставить телефон в авиа режим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае».

Напомним, как в Киеве задержали бездомного за пожар на территории Лавры.