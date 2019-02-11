На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили БМП боевиков

На Светлодарской дуге военные ВСУ уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков.

Об этом сообщает офицер вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.

Момент уничтожения вражеской БМП бойцы сняли на видео с беспилотника.

«Представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам ОСам об излишней военной технике на Светлодарской дуге. В результате удачного второго выстрела в оккупантов стало на одну БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки», – написал офицер.

Как сообщали ранее, один из военнослужащих 128-й бригады мог попасть в плен к боевикам после боя. Поиски побратима продолжаются.