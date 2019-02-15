В российской провинции коммунальщики оперативно убрали сугроб, на котором написали «Навальный»

В российском Нижнем Новгороде убрали кучу снега, на которой написали фамилию оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает издание «Коза Пресс».

Кучу снега вывезли с улицы Карла Маркса. По словам очевидцев, до этого куча пролежала на дороге несколько дней, мешая проезду автомобилей. За день до уборки нижегородцы написали на сугробе фамилию Алексея Навального.

Как сообщает «Дождь», год назад жительница Москвы написала «Навальный» на нескольких сугробах, и снег убрали в тот же день.

Напомним, что ранее российский оппозиционер Навальный не успел выйти из СИЗО, как его снова задержала полиция.