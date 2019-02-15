Главу бельгийской контрразведки подозревают в шпионаже в пользу России

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Главу департамента контрразведки Службы разведки и безопасности Бельгии (SGRS) Клемента Вандерборре заподозрили в шпионаже в пользу России и отстранили от должности на время расследования.

Об этом сообщает «Медиазона».

Информированный источник бельгийского издания «De Morgen» сказал, что, по версии следствия, в 2016 году во время спецоперации в Сербии Вандерборре передал секретную информацию гражданке этой страны, которая была двойным агентом и работала на Москву.

Кроме того, сообщает «De Morgen», Вандерборре обвиняют в уничтожении секретных документов в офисном шредере. Он отвергает все обвинения. Газета отмечает, что у SGRS уже давно «натянутые отношения» с международной разведкой, в которой работают военные.

Напомним, что ранее в Эстонии за шпионаж в пользу России приговорили к крупным срокам офицера и его отца.

Вадим Богданов

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