Третьим отравителем Скрипалей был агент ГРУ Денис Сергеев, - Bellingcat

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что настоящее имя третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей, предполагаемого сотрудника ГРУ «Сергея Федотова» – Денис Сергеев. О причастности этого человека к отравлению в Солсбери Скотленд-Ярд пока не объявлял – фамилию Федотова называли журналисты.

Об этом сообщает «Медуза».

Ранее Bellingcat и The Insider писали, что несколько лет назад «Федотов» якобы пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса «Новичок».

В Bellingcat утверждают, что российские власти в последние два месяца попыталась удалить из открытых источников упоминания Сергеева, а также Анатолия Чепиги («Руслана Боширова») и Александра Мишкина («Александра Петрова»).

Согласно расследованию, Сергеев родился 17 сентября 1973 года в Ушарале в Казахстане. Такая же дата рождения и у вымышленного «Сергея Федотова». Он служил в армии в Новороссийске, а в начале 2000-х поступил в Москве в Военно-дипломатическую академию («Консерватория ГРУ»).

В 2004-2012 годах Сергеев был акционером или директором в восьми фирмах, названия которых были похожи на названия существующих крупных компаний; сейчас все эти фирмы ликвидированы. Утверждается, что другие акционеры этих компаний также были сотрудниками ГРУ. Как пишет The Insider, эти фирмы могли использоваться сотрудниками разведки для упрощения процесса получения виз.

В 2009 году Сергеев якобы получил кредит более чем на миллион долларов. В качестве места работы он при этом указал якобы зарегистрированную в Риге компанию Loveren Style Ltd, следов существования которой авторам расследования найти не удалось. Загранпаспорт на имя Сергея Федотова Сергеев получил в 2010 году.

Помимо отравления болгарского бизнесмена и покушения на Скрипалей, с которыми Дениса Сергеева уже связывали, авторы расследования утверждают, что он имеет отношение к ЧВК «Вагнер» и попытке переворота в Черногории (подробностей журналисты пока не опубликовали). Кроме того, Сергеев якобы ездил в Лондон перед голосованием по «Брекзиту» и в Барселону перед референдумом о независимости Каталонии.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).