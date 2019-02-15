На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены

В пятницу, 15 февраля, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передетт «Левый берег».

- С грустью сообщаем, что сегодня вследствие российской вооруженной агрессии погиб один наш украинский герой, - сказал он.

С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков. Так, из гранатометов обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной, из гранатометов и зенитной установки - в районе Золотого-4, из минометов калибра 82-мм - в районе Нижнего и Золотого-1 и из противотанкового ракетного комплекса - в районе Марьинки.

Напомним, ранее на фронте на Донбассе пропал николаевский десантник – террористы взяли его в плен и опубликовали видео допроса.