В 2018 году 83 тысячи украинцев получили российское гражданство

В 2018 году Российская Федерация предоставила гражданство 83 тысячам 81 гражданину Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на статистические сведения по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

Отмечается, что за январь-декабрь 83 тысячи 81 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 64 тысячи 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тысяч 638 украинцев).

Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тысяч 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тысяч 706 украинцев).

В 2017 году российское гражданство получили 85 тысяч 119 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали 524,7 тысяч граждан Украины, которые посещали Россию с частными визитами, 460,6 тысяч - на работу, 29,1 тысяч – с целью учебы и 44,2 тысячи – как туристы

В частности, январе-декабре 2018 года МВД РФ поставило на миграционный учет 1 миллион 761 тысяч 586 украинцев, из них 171 тысяча 312 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 миллион 590 тысяч 274 человека – поставлены на учет по месту пребывания.

1 миллион 115 тысяч 479 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 524 тысяч 697 украинца въехали в РФ с частным визитом, 460 тысяч 622 - на работу, 29 тысяч 133 – с целью учебы, 44 тысяч 212 – с целью туризма и 56 тысяч 815 украинцев под другими предлогами.

В то же время, в 2018 году РФ сняла с миграционного учета 1 миллион 180 тысяч 61 украинца.

В течение 2017 года 503,3 тысячи украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тысяч - с частным визитом, 42,9 тысяч - с целью туризма и 28,1 тысяч - для учебы.

Напомним, что ранее в России издали закон, направленный на раздачу паспортов РФ в Украине.