На Донбассе при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер ГСЧС

В субботу вечером, 16 февраля, возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

«И все-таки война продолжается. Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схроне с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв. В результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения», – сообщил Князев.

Пострадавшим полицейским была оказана первая медицинская помощь. На место ЧП направлена санавиация для эвакуации раненых.

«Соболезнования родным и близким погибшего, который выполнял свой долг...» – резюмировал глава Нацполиции.

Напомним, 17 декабря прошлого года правоохранители задержали жителя Луганской области после закладки бомбы на железнодорожных путях около дренажного моста на границе Харьковской и Луганской областей. Эквивалент взрывчатки составил 2 кг тротила.