Террористы ДНР опубликовали видео допроса украинского военнопленного – в Минобороны говорят, что бойца заставили говорить заученный текст

Боевики так называемой Донецкой народной республики взяли в плен украинского военнослужащего Игоря Мирончука.

Соответствующее видео боевики опубликовали на одном из своих сайтов.

На видеозаписи украинский боец, которого подписали в титрах, как Игорь Мирончук, якобы отвечает на вопросы боевиков «Как проходит служба в ВСУ», «Как вы попали в плен?», «Как обстоят дела с укомплектованностью в ВСУ?», «Употребляют ли украинские военные алкоголь?», «Как украинские военные относятся к Петру Порошенко?» и так далее. Боец рассказывает, что военнослужащие ВСУ пьют, вооружения и экипировки недостаточно, военные знают, что воюют против своих же, а не против российской армии или российских наемников, а к Порошенко относятся негативно. Что же касается плена в ДНР, военный утверждает, что боевики относятся к пленным хорошо, не бьют, а одного из воинов АТО, попавших в плен, даже сводили в ресторан и накормили суши. При этом на видеозаписи мужчина смотрит в одну точку и ни разу не запинается.

В конце видео боец просит внести его в списки на обмен пленными, утверждая, что попал в плен по своей глупости.

На Facebook Закарпатского легиона сообщают, что на видеозаписи действительно Игорь Мирончук, который некоторое время назад исчез и предполагалось, что он попал в плен. Речь, которую боец произнес на камеру, его сослуживцы, посмотревшие видео, объясняют моральным давлением со стороны боевиков.

На видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и собратья Игоря объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену, - говорится в сообщении.

В Закарпатском легионе рассказывают, что Игорь Мирончук говорит те же фразы, которые до этого говорили другие военнопленные бойцы ВСУ, а в некоторых моментах видео четко видно, что мужчина читает текст. Отдельно в Легионе подчеркнули, что не осуждают Игоря Мирончука, так как понимают, что это видео – очередное доказательство манипуляций со стороны «ДНР».

Он произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск, повторяя те же фейки, ранее вложенные в уста других военнопленных. На некоторых фрагментах смонтированного записи четко видно, как его глаза бегают по строчкам написанного текста. Мы ни в коем случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру. Ведь сказанное им для всех нас является очередным доказательством того, что противник в информационной войне может противопоставить нам только грубую манипуляцию и фейки, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что за месяц это уже четвертый боец Военных сил Украины, который попал в плен.

Напомним, ранее на фронте на Донбассе пропал николаевский десантник – террористы взяли его в плен и опубликовали видео допроса.

Военнослужащий 58-й отдельной механизированной бригады 20-летний Станислав Панченко попал в плен к боевикам террористической «ДНР».

В январе террористы «ДНР» опубликовали видео с пленным военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андреем Качинским.