Политзаключенному в РФ Коломийцу не оказывают необходимую медпомощь – его состояние ухудшается

Политзаключенному Андрею Коломийцу, который находится в колонии Краснодара (РФ) не оказывают необходимую медицинскую помощь, его здоровье ухудшается.

Как сообщает Крымская правозащитная группа, об этом заявила супруга Андрея Галина Коломиец, которая с 11 до 13 февраля была на свидании с мужем.

«Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз. У него вся шея и спина в красных пятнах, болит живот - так, что Андрей загибается от боли», - сообщила Коломиец.

В получении информации о том, что со здоровьем политзаключенного, его супруге в колонии отказали.

«Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного», - отметили правозащитники.

В колонии Коломиец, осужденный крымским «судом» за события на Майдане, состоит на профучете как «склонный к нарушению режима и пропаганде».

Также сообщается, что Коломийца посетил представитель украинского консульства в Ростове-на-Дону.

«Беседа состоялась в присутствии представителя колонии, встреча фиксировалась видеокамерой», - сообщила жена Коломийца.

Как известно, Андрея Коломийца, 22-летнего жителя Киевской области обвиняют якобы в покушении на убийство двух бывших сотрудников «Беркута» во время Майдана в Киеве. Ему вменяют несколько статей Уголовного кодекса РФ: убийство двух и более лиц (незаконченное), хранение наркотических средств, покушение на преступление. В целом, Андрею Коломийцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

30 марта на судебном заседании адвокат указал суду на применение пыток к Коломийцу после задержания, а также указал на факты, которые свидетельствуют о фальсификациях в этом деле. Свидетель со стороны защиты также указывала на то, что у Коломийца были следы пыток на теле. Андрей Коломиец заявил суду, что российские спецслужбы пытали его электрическим током и душили.

Позже сообщили, что Андрей Коломиец находится в СИЗО Симферополя в одной камере со сторонниками так называемых «ЛНР/ДНР» и испытывает давление от своих сокамерников из-за национальности, вероисповедания и своей гражданской позиции. Позже Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.