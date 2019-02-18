Волкер считает, что РФ поставила переговоры по Донбассу на паузу до выборов президента в Украине

Российская Федерация не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской кампании в Украине. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов», - отметил он.

Говоря о состоянии имплементации минских соглашений, Волкер отметил, что их необходимо реализовать, поскольку они важны.

«Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса Донбасса, восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их», - отметил Волкер.

При этом спецпредставитель Госдепа США признал, что минские соглашения не работают должным образом.

«Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу», - пояснил он.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что требования ее страны к России, связанные с конфликтом на Донбассе, являются принципиальной позицией Вашингтона.