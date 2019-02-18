В оккупированном Донецке прогремели два взрыва – один из них вблизи «Администрации главы ДНР»

В Донецке прогремело два мощных взрыва.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«Оба взрыва прогремели в районе 9 часов утра. Один, предположительно, в районе Садового проспекта, начале бульвара Пушкина, это центр Донецка. Второй — в Куйбышевском районе, неподалёку от «Вольво-центра». Сейчас на местах работают следственные органы», - говорится в сообщении.

Взрыв, прогремевший в Донецке с утра, произошел в центре города на пересечении улиц 25-летия РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания.

«По предварительным данным, это был сброс ВОГа (боеприпас от подствольного гранатомета — ПН) с беспилотника. Второй взрыв, по данным военкора, произошел на газораспределительной станции недалеко от гостиницы Park Inn на бульваре Пушкина, где постоянно проживает миссия ОБСЕ. В 300 метрах оттуда находится школа № 1. Но кроме этого, в этом же квадрате в пределах буквально 300-400 метров находится и Администрация Главы ДНР», - говорится в сообщении сепаратистских СМИ.

По предварительным данным, пострадал газораспределительный пункт, который обслуживает правительственный квартал (отрезок бульвара Пушкина между Комсомольским проспектом и улицей 25-летия РККА).

Напомним, 31 августа, в центре оккупированного Донецка в ресторане «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого смертельное ранение получил главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко. Боевик скончался в больнице. Вместе с ним погибло четыре человека, еще 11 получили ранения различной тяжести.