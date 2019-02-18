Спецслужбы РФ нападают на храмы и запугивают священников УПЦ МП, - глава СБУ Грицак

Спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.

Об этом на координационном совещании правоохранительных органов заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает «Украинская правда».

- Будет ли вмешательство в выборы? Я убежден, что будет. Попытки вмешательства в первую очередь будут фиксироваться со стороны Российской Федерации, - сказал он.

Грицак добавил, что СБУ уже фиксирует, как «разыгрывается уже религиозная карта Украины».

- После того, как Россия проиграла битву за Томос, и в Украине создана православная церковь, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве наши «друзья» за поребриком прибегают к совершению противоправных проявлений относительно культовых сооружений УПЦ МП, - рассказал Грицак.

Он также отметил, что спецслужбы РФ запугивают священников.

- Перед совершением каких-либо акций экстремистского или противоправного характера относительно культовых сооружений ставится задача запугивать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция, так сказать, выглядела более естественной, - рассказал Грицак.

Председатель СБУ добавил, что нападения на храмы зафиксировали на востоке страны.

- Нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные, что планы по дестабилизации или по разыгрыванию религиозного фактора в Украине по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовывались с ФСБ РФ по Ростовской области, - сказал Грицак.

Подробную информацию об этом он пообещал предоставить на брифинге после обеда.

Напомним, ранее в СБУ заявляли, что спецслужбы РФ и МГБ Л/ДНР искали провокаторов для поджога церквей.