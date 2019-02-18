На фронте на Донбассе погиб 23-летний боец из Николаевской области

В зоне проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой области 17 февраля погиб 23-летний Виталий Нароженко – уроженец села Костоватое Братского района Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что боец погиб при исполнении служебных обязанностей. При каких обстоятельствах он погиб, не сообщается.

«Руководство и аппарат Николаевской облгосадминистрации выражают соболезнования родным и близким погибшего. Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев», - отмечено в сообщении.

В штабе ООС в сводке за 17 февраля не сообщают о погибших украинских военнослужащих, а говорят лишь об одном легко раненном воине.