«Вот такая гражданская война»: У границы с Украиной засняли скопление российской военной техники

В интернете появилось видео скопления российской военной техники, которую сняли в непосредственной близости от границы с Украиной.

Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook Дмитрий Карбышев.

Видео было сделано утром 18 февраля в селе Покровское Ростовской области, утверждает Карбышев.

«Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война… Подлая, лживая и насквозь позорная власть в РФ», — написал он.