«Вот такая гражданская война»: У границы с Украиной засняли скопление российской военной техники

В интернете появилось видео скопления российской военной техники, которую сняли в непосредственной близости от границы с Украиной.
Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook Дмитрий Карбышев.
Видео было сделано утром 18 февраля в селе Покровское Ростовской области, утверждает Карбышев.
«Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война… Подлая, лживая и насквозь позорная власть в РФ», — написал он.
Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны российских военных грузовиков на Донбассе возле границы с РФ.