«Вот такая гражданская война»: У границы с Украиной засняли скопление российской военной техники

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В интернете появилось видео скопления российской военной техники, которую сняли в непосредственной близости от границы с Украиной. 

Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook Дмитрий Карбышев.

Видео было сделано утром 18 февраля в селе Покровское Ростовской области, утверждает Карбышев.

«Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война… Подлая, лживая и насквозь позорная власть в РФ», — написал он.

Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны российских военных грузовиков на Донбассе возле границы с РФ.

Роман Свиридов

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