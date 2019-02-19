В СБУ обнародовали список храмов, которые хотела атаковать ФСБ России

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В Службе безопасности Украины назвали храмы в шести областях, на которые ФСБ России планировала нападения.

Об этом стало известно из опубликованного списка на сайте СБУ, передает Украинская Правда.

Так, согласно документу, который опубликован на сайте, в Волынской области планировали атаковать пять храмов: храм Николая Чудотворца, костел в поселке Маневичи, костел Пресвятого Сердца Иисуса Христа, часовню Вознесения Господня в Горохове и Луцкую религиозную общину прогрессивного иудаизма.

В Черниговской области готовили нападения на три храма: Свято-Вознесенский храм УПЦ МП, Синагогу в Чернигове и костел св. Апостолов Петра и Павла в Нежине. 

В Одесской области – 4 храма: храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Болгарская Свято-Георгиевская церковь в Белгороде-Днестровском, церковь св. Григория Просветителя в Одессе и Одесская синагога.

В Донецкой области готовили нападение на: синагогу в Мариуполе, храм Святого Рождества Богородицы в с. Бугас, церковь Георгия Победоносца в поселке Сартана и Свято-Успенскую Святогорскую Лавру в г. Святогорск.

В Запорожской области могли пострадать католический Собор Бога Отца Милосердного, костел Рождества Пресвятой Девы Марии в Бердянске и религиозная община (приход) святого отца Пио в Запорожье Харьковско-Запорожской епархии римско-католической церкви.

В Львовской области готовили нападение на Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, что глава СБУ Грицак заявил, что спецслужбы РФ хотят напасть на 20 храмов МПЦ.

Юлия Светлая

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