ОБСЕ зафиксировало, что российский бомбардировщик вторгся в небо над Донбассом – в ВСУ это опровергают

На Донбассе патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал летающий объект в небе над оккупированным населенным пунктом Старобешево.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Самолет, летевший с юго-запада на северо-восток, был замечен наблюдателями ОБСЕ 15 февраля около 10.00 утра.

С помощью оптических средств наблюдения патруль СММ определил, что летающий объект – это самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом, предположительно Туполев ТУ-95 (стратегический бомбардировщик) или Туполев ТУ-142 (противолодочный самолет).

В тот же день наблюдатели зафиксировали, что указанный воздушный транспорт пролетал с севера на юг, а затем в обратном направлении к северо-востоку от Любовки, в 43 км к юго-востоку от оккупированного Донецка.

В свою очередь, Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о пролете в районе проведения ООС 15 февраля российских самолетов. Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ на странице в Facebook.

«В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Напомним, в интернете появилось видео скопления российской военной техники, которую сняли в непосредственной близости от границы с Украиной.