Кремль обречен на поражение, – Президент Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что Российская Федерация проигрывает войну, которую начала против Украины.

Об этом он заявил во время выступления на специальном заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины, сообщается на сайте Президента.

«Вне всякого сомнения, в этой войне, я хочу твердо сказать - Кремль обречен на поражение. Подчеркиваю, что за пять лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически, друзья, мы уже выиграли», - заявил Глава государства.

По его словам ответ на вопрос о том, когда Украина добьется стратегической и окончательной победы, «зависит от нашего единства». Президент выразил мнение, что Россия начала войну против Украины не только для захвата государства.

«Для чего это было сделано? Сегодня все четко понимают - для восстановления империи, для пересмотра границ и в конце концов для уничтожения всей системы трансатлантической безопасности Европы и мира. Для уничтожения послевоенной системы безопасности, которая базировалась на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и единства всех пяти постоянных членов Совета Безопасности. Она не может работать, когда один из постоянных членов Совета Безопасности ООН является страной-агрессором. И система коллективной безопасности была разрушена», - сказал он.

Также Президент назвал аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса «прелюдией гибридной войны Москвы не только против Украины».

«Господин Президент (Президент Европейского Совета Дональд Туск - ред.) Сегодня абсолютно правильно отметил - гибридной войны Москвы против Европейского Союза, против, в том числе Польши; против Соединенных Штатов, против НАТО, против стран Балтии и в конце концов против всего демократического и цивилизованного мира», - добавил глава государства.

«И сейчас Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы. Экономически они это сделать не могут, потому что за экономикой их экономика выходит за рамки эффективных стран», - также отметил Петр Порошенко.

По его мнению, ставки в этой войне сейчас сверхвысокие.

«Подчеркиваю - уже не только и не столько Украины. Мечта Путина - уже не разделенная Украина, а разделенная Европа. Мечта Путина - Европа, которая отреклась своих ценностей. Мечта Путина - ослабленная Европа, которой он диктует условия. Мечта Путина - это пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным. И примеры этих стран нам очень хорошо известны», - отметил он.

По словам Петра Порошенко, мир объединился в поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, поддержке стремлений нашего государства интеграции в ЕС и НАТО.

«Надо очень хорошо прочитать и изучить уроки столетней давности 1918-1921 годов. Победа в этой войне зависит от нашей с вами решимости. А также от единства и решимости нашей международной коалиции, которая была создана нами в поддержку Украины с помощью наших друзей», - сказал Глава государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Газпром тратят на лоббирование газопровода Северный поток-2 миллиарды, поскольку этот проект является политическим оружием.