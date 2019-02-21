На Донетчине СБУ задержала организатора фейковых выборов в ОРДЛО в 2018 году

Сотрудники Службы безопасности Украины вовлеченные в операцию Объединенных сил задержали в Донецкой области одного из организаторов фейковых выборов «головы ДНР и депутатов народного совета», проведенных террористами в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, местная жительница занимала должность заместителя председателя «территориальной избирательной комиссии» одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейковых выборов.

«Правоохранители задержали женщину на подконтрольной украинскому власти территории, куда она приехала по личным делам», - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц») женщине объявлено о подозрении.

Напомним, на Днепропетровщине СБУ предотвратила попытки спецслужб РФ вмешаться в выборы.