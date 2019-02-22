В 2014 году Тенюх хотел ввести в Крым войска, однако Полторак сказал выходить с поднятыми флагами, - экс-глава СБУ

Экс-глава СБУ и кандидат в президенты Игорь Смешко заявил, что бывший и. о. министра обороны Игорь Тенюх предлагал ввести войска в Крым в 2014 году, однако генерал, а ныне министр обороны Степан Полторак сказал, что надо выходить из полуострова с поднятыми флагами.

Об этом Смешко рассказал в эфире программы «Право на власть», передает «InfoResist».

«Я много раз говорил о том, что адмирал Тенюх он, очевидно, порядочный и нормальный, возможно, человек, но он в своей жизни командовал только кораблем. Он в показаниях на суде говорит, что даже когда принималось решение о выводе войск из Крыма, а это был уже конец марта, он выступил за то, чтобы на Широкий лан подвести войска, которые бы попытались прорваться в Крым, на что ему больше слова не дали», — отметил кандидат в президенты.

По его словам, тогда вмешался командующий Внутренними войсками Степан Полторак, который сказал, что выступает за то, чтобы украинские военные с поднятыми флагами выходили из Крыма.

«То есть вы знаете, почему в медицине есть протокол лечения, вы что думаете, что в военном деле нет протокола действий? Когда нельзя раздумывать, что делать, а что нет, если на тебя нападают. Война — это очень серьезное дело, чтобы поручать его политикам, которые хотят только власти, но практически не хотят иметь никакой ответственности», — добавил Смешко.

Напомним, ранее Турчинов признал, что в начале 2014 года Вооруженные силы Украины были неспособны справиться с российской агрессией.