Убийство российских журналистов в ЦАР: оппозиционер заявил, что киллеры приехали в Африку из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли специально прилететь в Центральноафриканскую республику из Донбасса и покинуть ее после преступления.

Об этом рассказал российский оппозиционер Петр Верзилов, который занимается расследованием гибели съемочной группы, сообщает «RTVI».

По словам Верзилова, «люди, которые совершили операцию, прилетели из Донбасса и улетели обратно». Так как участие в операции россиян, которые находятся там по мандату ООН, могло привести к «скандалу».

- Наличие ЧВК в ЦАР не является секретом. Они находятся там официально, Организация Объединенных Наций выдала мандат на нахождение небольшой группировки там и на поставку оружия. Больше такого права ни у кого нет. То, что там находятся русские ребята – общедоступная информация. Их количество больше 200 человек, до тысячи, - добавил Верзилов.

- Мы считаем, что с этой историей связаны структуры Пригожина (приближенный президента РФ, «повар Путина»). Никто, кроме них, никто не заинтересован в деятельности в Африке, никто, кроме него не занимается ЧВК. Это похоже на почерк его и его ребят, - сказал Верзилов.

По словам Верзилова, полученную информацию подтвердили несколько источников. Издатель «Медиазоны» добавил, что, по предварительным данным, бойцы ЧВК Вагнера, которые находятся в ЦАР, и местные вооруженные формирования не причастны к убийству.

- Расследование будет длиться, пока мы не найдем, кто это сделал, - заверил он.

До этого Верзилов исключил версию со случайной гибелью журналистов при ограблении. По его словам, это было «хорошо подготовленное и заранее продуманное нападение с целью, действительно, убить ребят».

11 сентября 2018 года Верзилов попал в реанимацию в Москве после заседания суда по административному делу его подруги Вероники Никульшиной. Позже его доставили в больницу в Берлине с симптомами острого отравления. Немецкие врачи сделали вывод, что в его организм попали токсины, но не определили, какие именно это были вещества.

Верзилов высказывал мнение о том, что к его отравлению причастно ГРУ и что это – месть за участие в акции Pussy Riot в поддержку политзаключенных на финале Чемпионата мира по футболу в Москве.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР в конце июля 2018 года. Они приехали в республику снимать документальное расследование о ЧВК Вагнера.