Боевики 14 раз обстреливали ВСУ и ранили одного военнослужащего – в ответ уничтожили восемь террористов, двух ранили

За прошедшие сутки, 22 февраля, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них восемь раз стреляли из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Всего за сутки боевики потратили 77 мин калибров 120 и 82 мм. Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял украинские опорные пункты: в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Авдеевка, в районе Марьинки огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты осуществили шесть обстрелов: вблизи населенных пунктов Новозвановка, Екатериновка, Крымское, Луганское, Станица Луганская.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями, отметили в штабе.

По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожено и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники противника.

Напомним, в сети опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили танки боевиков.