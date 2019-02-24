Российский истребитель пролетел на опасно близком расстоянии возле шведского самолетом-разведчика

Российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем пролетел на опасном расстоянии рядом со шведским самолетом-разведчиком.

Об этом сообщили в вооруженных силах Швеции, передает РБК-Украина.

«За шведским военным самолетом-разведчиком следил российский Су-27, который пролетел на расстоянии менее 20 метров», – говорится в сообщении об инциденте, который произошел в начале недели.

По словам полковника Андерса Перссона, шведский самолет-разведчик выполнял обычный полет на Балтике и находился между островом Готланд и Прибалтикой, когда российский самолет поднялся с калининградского аэродрома и догнал шведское судно.

Как отметил Перссон, в этот раз российский истребитель находился на непривычно близком расстоянии.

«Обычно никто не приближается спереди на такой высокой скорости, а потом разворачивается и догоняет на сверхзвуковой», – высказался Перссон.

Министр также напомнил, что это не первый подобный случай, аналогичные инциденты были зафиксированы осенью 2017 года и весной 2018.

Напомним, как ОБСЕ зафиксировало, что российский бомбардировщик вторгся в небо над Донбассом, а в ВСУ заявили, что он не пересекал границу.