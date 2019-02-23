«Ехали за пенсией»: На оккупированном Донбассе подорвался микроавтобус, двое погибли

Днем в субботу, 23 февраля, в Донецкой области, на неподконтрольной Украине территории, подорвался микроавтобус с гражданскими. В результате взрыва два человека погибли, один получил ранения.
Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.
Инцидент произошел около 14:00. Отмечается, что жители села Снежное возвращались на неподконтрольную Украине территории, откуда ехали получать пенсию.
По словам мужчины, который выжил вследствие подрыва, водитель микроавтобуса пошел на обгон и выехал на обочину, но не справился с управлением, из-за чего автомобиль «занесло».
Мужчина, который был за рулем, скончался на месте аварии. Также вследствие взрыва погибла и женщина. Еще одного мужчину госпитализировали.
В соцсетях отмечают, что инцидент произошел недалеко от блокпоста боевиков. К тому же, судя по фото, микроавтобус взорвался не на обочине, как сообщают террористические ресурсы, а на самой автодороге.
Напомним, что на неподконтрольной территории Донбасса исчез начальник Волновахского районного отдела Государственной исполнительной службы Донецкой области.