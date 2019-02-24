«Использовала для этого много различных инструментов»: Спикер парламента Молдовы обвинил Россию во вмешательствах в выборы

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Российскую Федерацию во вмешательстве в парламентские выборы, которые проходят в стране сегодня, 24 февраля.

Об этом сообщает ТАСС.

«Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия для мигрантов, и снятие пошлин на молдавскую продукцию, и тому подобное», - сообщил спикер журналистам на одном из избирательных участков.

Сегодня в Молдове проходят парламентские выборы и референдум по сокращению количества депутатов и механизму их отзыва народом.

Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в разных странах, в частности, в США.

Напомним, что ранее директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил о том, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять выборы президента Украины.