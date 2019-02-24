На Донбассе боевики обстреляли два населенных пункта – мины разрывались в жилых домах

В воскресенье, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС.

Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

«Жена подхватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но следующим взрывом выбило двери и мы упали, - рассказывает житель Золотого Дмитрий. - Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать».

Сейчас в селах работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу теракта против мирного населения.

Напомним, 23 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб военнослужащий объединенных сил.