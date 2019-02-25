«Пытались ликвидировать командира подразделения «МВД ДНР»: В оккупированной Макеевке прогремел взрыв

В понедельник, 25 февраля, утром на территории так называемой «ДНР» в Макеевке прогремел взрыв.

Об этом сообщает телеграм-канала WarGonzo.

Было приведено в действие взрывное устройство неустановленного типа. В результате взрыва поврежден автомобиль. На месте происшествия работает следственная группа.

«В Макеевке пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был делитант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 08:10 утра», - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Донецке прогремели два взрыва – один из них вблизи «администрации главы ДНР».