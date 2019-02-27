Российский хор в Исакиевском соборе исполнил песню о ядерной бомбардировке США: «Наводи на Вашингтон»

Концертный хор Санкт-Петербурга во время празднования российского «Дня защитника Отечества» в Исаакиевском соборе исполнил песню о бомбардировке США.

Об этом сообщает «Медуза».

Первый куплет начинается так:

«На подводной лодочке с атомным моторчиком Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн Пересек Атлантику и зову наводчика: «Наводи, - говорю, - Петров, на город Вашингтон!».

Хор исполнил песню «О зарплате военнослужащих», написанную в 1980 году бардом Андреем Козловским. По словам автора, «О зарплате военнослужащих» изначально задумывалась как «песня-анекдот». Как заявил протодиакон Андрей Кураев, в СССР песня и правда воспринималась как шутка и «даже сатира на советский агитпроп».

«Но сегодня […] в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой», - отметил Кураев.

Исполнителей песни раскритиковали многочисленные пользователи соцсетей. Представители Исаакиевского собора сообщили, что хор не согласовал песню с дирекцией собора, она не входила в программу 23 февраля и была исполнена на бис по решению художественного руководителя хора.

«Мы считаем, что песня неуместна, но мы не склонны политизировать ситуацию», - сообщили в пресс-службе собора.

Администраторы паблика Концертного хора Санкт-Петербурга утверждают, что исполнители не переписывают песни «ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры».

«Это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные», - говорится в посте.

Представители хора считают, что в храме можно петь не только литургические произведения. Художественный руководитель и дирижер хора Владимир Беглецов ответил критикам:

«******** (Идиоты)! Я «Доктор Живаго» не читал, но осуждаю…».

Дирижер назвал песню шуточной и попросил не искать в исполнении «О зарплате военнослужащих» политического подтекста.

Отметим, что второй куплет и припев этой песни также имеют свой смысл:

«И на самолетике сверху друг мой Вовочка Не с пустыми люками в гости прилетел, На подводной лодочке да с атомным моторчиком Экипаж веселую песенку запел. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, Можем все за три рубля! Ты гори, гори земля Неприятеля!».

Напомним, что за годы аннексии Крыма Россия превратила полуостров в военную базу.