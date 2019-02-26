Так сложились звезды, - в Николаеве пострадавшая во время трагического ДТП женщина отделалась ушибами

В Николаеве 32-летняя женщина, которая была в машине, на скорости врезавшейся в дерево, отделалась ушибами.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, что во время этого ДТП погибли водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье автомобиля. Машина от удара в дерево превратилась в груду обломков. Погибшие были друзьями и ровесниками, обоим по 29 лет. Выжила только пассажирка, сидевшая сзади. Пострадавшая женщина и погибший пассажир являются военнослужащими.

- Мне говорят, что эта девушка родилась в рубашке. Я говорю, что эта рубашка, наверное, золотая, потому что так сложились звезды, что она осталась жива, - говорит главный врач Николаевской больницы скорой помощи Александр Демяьнов.

Женщина отказалась от госпитализации и пошла домой. Сейчас предполагают, что водитель не справился с управлением. Очевидцы видели авто за несколько минут до столкновения, уверяют, на скорости машина буквально летела по центральному проспекту и чудом не задела другие авто.