Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ из запрещенного оружия – ранено трех военнослужащих

За прошедшие сутки, 26 февраля, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение использовалось девять раз.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска также вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Подразделения ООС отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

«По данным разведки, 26 февраля было ранено 9 оккупантов. Кроме того, уничтожено одну единицу военной техники противника», - отметили в пресс-центре.

Также отмечается, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранения.

В частности, противник уже дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»: из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; и из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

Напомним, что 24 февраля, российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.