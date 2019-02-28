В Германии приговорили к тюремному сроку за подготовку к участию в боевых действиях на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселёва

Племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева, Сергея Киселева в Германии приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, что в апреле 2016 года рупор кремлевской пропаганды, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал журналистам в Минске о том, что его племянник воевал на Донбассе против Украины.

Так, Сергея обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. Ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2014 года он прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Киселев частично признал вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.

«Линия защиты строилась на том, что среди служащих доказательствами фотографий из Петербурга нет ни одного снимка, где Киселев принимает непосредственное участие в самой военизированной подготовке. Он только позирует там с другими участниками и получает медаль «Имперского легиона», - говорится в сообщении.

При вынесении приговора в Мюнхене, 28 февраля, судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Также судья учел, что у Киселева нет судимости. При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, потому что, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Ранее сообщалось, что путинский пропагандист Киселев будет судиться, чтобы его пустили в «загнивающий» Евросоюз.

Как известно, ранее в Молдове суды приговорили к тюремным срокам 8 человек за участие в боях на стороне террористов «ДНР» и «ЛНР». В то же время на Донетчине суд оправдал «председателя верховного суда «ДНР». Ранее суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего «референдум». Также суд оправдал бывшего «министра угольной промышленности ЛНР».

Напомним, что ранее суд оправдал жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР».