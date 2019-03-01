В оккупированном Донецке отправили «на подвал» экс-главу фракции Партии регионов в местном облсовете

В оккупированном Донецке представители террористических «властей» задержали коллаборациониста – бывшего руководителя фракции Партии регионов в Донецком областном совете Николая Загоруйко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

«Из Донецка сообщают, что там вчера уехал на подвал Николай Загоруйко. Бывший руководитель фракции Партии регионов в Донецком областном совете. В 2014 году Николай Николаевич перешел на сторону боевиков и в последнее время работал в ДНР «директором департамента стратегического анализа и планирования совета министров ДНР». Служил русскому миру верой и правдой, гневно изобличал украинскую «военщину и фашизм». Но что-то пошло не так, и Загоруйко объявили врагом и агентом СБУ», - сообщил Казанский.