В оккупированном Донецке отправили «на подвал» экс-главу фракции Партии регионов в местном облсовете

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

В оккупированном Донецке представители террористических «властей» задержали коллаборациониста – бывшего руководителя фракции Партии регионов в Донецком областном совете Николая Загоруйко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

«Из Донецка сообщают, что там вчера уехал на подвал Николай Загоруйко. Бывший руководитель фракции Партии регионов в Донецком областном совете. В 2014 году Николай Николаевич перешел на сторону боевиков и в последнее время работал в ДНР «директором департамента стратегического анализа и планирования совета министров ДНР». Служил русскому миру верой и правдой, гневно изобличал украинскую «военщину и фашизм». Но что-то пошло не так, и Загоруйко объявили врагом и агентом СБУ», - сообщил Казанский.

Напомним, что ранее донецкий «обнальщик» рассказал, как его пытала «полиция ДНР».

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор