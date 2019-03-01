На Донбассе боевики 13 раз обстреливали ВСУ и сами понесли потери

За минувшие сутки, 28 февраля, пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. При этом, по данным разведки, одного боевика ликвидировали, трех ранили, уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходная артиллерийская установка и противотанковый ракетный комплекс.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики семь раз обстреляли опорные пункты ООС: из минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Широкино; дважды, из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибров 120 и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Лебединского; дважды, из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и автоматических станковых гранатометов – в районе Водяного; дважды, из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем – вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики шесть раз обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 120-мм – вблизи Троицкого; из минометов калибра 82-мм – в районе Шум; из артиллерийских систем калибра 122-мм – вблизи Новозвановки; из минометов калибра 120-мм – у Попасной; из минометов калибров 120 и 82-мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем - в районе Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Хутора Вольного.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, как на Донбассе боевики обстреляли два населенных пункта.