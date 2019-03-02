На Донбассе за сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки, 1 марта, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили обстрел позиции наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики трижды обстреляли подразделения Объединенных сил: из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотошковское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант получил ранения. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены. Также вчера сбит один БПЛА противника.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецком, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, как на Донбассе боевики обстреляли два населенных пункта.