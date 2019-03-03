В Ростове российские спецслужбы арестовали «вице-премьера ДНР» по кличке «Ташкент», - СМИ

В российском Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб арестовали бывшего «министра финансов и сборов ДНР» Александра Тимофеева. В 2016-2018 годах он был «вице-премьером» в так называемом правительстве «ДНР».

Об этом сообщает сайт «DonDay.ru».

Тимофеева доставили в Москву для проведения следственных действий. 47-летний Александр Тимофеев по прозвищу «Ташкент» на протяжении последних нескольких месяцев жил в Ростове-на-Дону.

Тимофеев был командиром одного из подразделений боевиков. В ноябре 2014 года он стал депутатом «народного совета ДНР», а затем «министром финансов и сборов». В 2016 году «Ташкент» стал исполняющим обязанности «заместителя председателя совета министров ДНР». Параллельно Тимофеев вел бизнес.

По словам директора ООО «Колос Д» Вадима Савенко, в ноябре 2017 года Тимофеев незаконно захватил его агропромышленное предприятие. Директор ООО «Колос Д» утверждал, что по состоянию на 1 июля 2018 года «Колос Д» потерял 850 миллионов рублей, которые достались Тимофееву.

Ситуация кардинально изменилась, когда убили главаря «ДНР» Александра Захарченко. Во время взрыва в кафе «Сепар» был ранен и бывший «министр финансов».

После того как новым главарем «ДНР» стал Денис Пушилин, Тимофеева освободили от всех должностей. Потеряв все привилегии, он уехал из «ДНР» и в последнее время жил в Ростове.