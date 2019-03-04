В России ГАИ пять раз останавливала активиста, чтобы он не приехал на митинг

В Кемеровской области РФ координатора движения «Протестный Кузбасс» Льва Гяммера пять раз остановили на постах ГАИ, пока он ехал на митинг против отмены прямых выборов мэров Кемерово и Новокузнецка.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Митинг проходил в Кемерово, Гяммер добирался до него из Новокузнецка. В первый раз его остановили сразу на выезде из города. Свои действия сотрудники ГАИ объяснили «планом Анаконда». Они забрали права у водителя Гяммера, чтобы пробить их по базе, после чего заявили, что документы, вероятно, фальшивые. Гяммеру пришлось вернуться в Новокузнецк и провести два часа в отделе ГАИ. Сотрудники подтвердили, что права настоящие, проверили паспорта пассажиров и отпустили машину.

Затем активиста останавливали еще четыре раза: в Прокопьевском и Беловском районах, на въезде в Кемерово, а также на подъезде к месту митинга. Каждый раз на проверку машины уходило около 30 минут.

По словам Гяммера, сотрудники ГАИ каждый раз придумывали новые причины для проверки: антитеррористическая операция, обеспечение безопасности женского форума или учащение случаев угона машин той же марки.

В январе местные депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области». Через несколько недель выяснилось, что документ не просто внес технические изменения в законодательство, а фактически отменил прямые выборы мэров в Кемерово и Новокузнецке – теперь глав городов будут просто назначать.

Участников движения «Протестный Кузбасс» в Новокузнецке часто задерживают полицейские. В январе против одного из активистов пытались возбудить дело по статье о применении силы к сотруднику полиции. Мать Льва Гяммера уже стала фигуранткой уголовного дела по этой статье.

Напомним, что в 2017 году московский суд оштрафовал на 10 тысяч девушку, которую в автозак тащили сразу четыре омоновца.