Ювелирная операция контрразведчиков: Командир боевиков «ДНР» перешла на сторону Украины и готова давать показания в Гааге

Главная героиня «ленты», о которой за кремлевские деньги сняли первый полнометражный фильм «Ополченочка», командир «одиннадцатого полка» боевиков Светлана Дрюк с позывным «Ветерок» сбежала из оккупированной территории в Украину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Ювелирная операция контрразведчиков - они вывели Светлану из оккупированной территории. До сегодняшнего дня «Ветерок» удачно водила за нос своих бывших работодателей, рассказывая о том, что находится в Ростове, по личным делам. После побега она несколько месяцев отправляла «селфи» с Украины. Убеждала, что находится в России.

– Пока, по легенде, я в больнице в России, - рассказывает женщина.

Феноменальная память и работоспособность быстро поднимали ее по карьерной лестнице в подразделениях наемников. Командные должности в реактивном дивизионе во время штурма Дебальцево. В батальоне «Чебурашка». В пресловутой «девятке» - группировке, которое атаковало Широкине. Вершина карьеры – командование «одиннадцатого полка», самого боеспособного подразделения боевиков.

– Мне говорят, ты воевала, ты убивала людей, да, я в четырнадцатом году стала начальником штаба дивизиона. Я себя не оправдываю, просто тогда было такое время, и я выполняла то, что мне говорили, - говорит Светлана.

– Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне гораздо ближе. Он сотрудник спецслужбы. И отношение всех ребят, которые принимают участие в моей нынешней судьбе, очень отличается от того, что я там видела. Не жалею, – добавляет она.

Светлана Дрюк доставила в Украину документы, которые доказывают, что Россия на Донбассе обкатывает свою новейшую технику - танк Т-72Б3. Эту информацию российское командование держало в строжайшем секрете.

– Этот танк назвали «Призрак». Из России в Украину его пригнал капитан Вооруженных сил Российской федерации Юрий Прилуцкий. На днях должен получить звание майора. Он будет очень удивлен, когда узнает, что его именной «Призрак» и еще семь других, обычных «семьдесят двоек», подорвали партизаны возле города Торез. Восемь взорванных танков одновременно - для оккупантов такой салют был настоящим шоком, – говорится в сюжете.

Через несколько дней после этого взрыва Светлана уже была за пределами оккупированной территории. Но ее двое детей, Дмитрий и Наталья, оставались в Донецке. Работать с контрразведкой она была готова лишь при одном условии. Если в свободную Украину доставят ее детей.

– Действительно могли (убить детей – ред.). Сначала бы издевались, делали бы так, чтобы эта информация дошла до меня, чтобы выманить меня снова туда или получить что-то другое. Издевались бы – это точно. А если бы ничего этим не добились, уничтожили бы, - говорит она.

Напомним, летом прошлого года военная контрразведкой операции Объединенных сил на Донбассе разоблачила агента так называемого «Минитерства госбезопасности» террористической организации «ДНР».