Сама уволилась, уехала в Молдавию и её похитила СБУ, - террористы об «Ополченочке», перешедшей на сторону Украины

Бывшая командир танкового экипажа террористической «ДНР» Светлана Дрюк не перешла на сторону Украины, а якобы была похищена СБУ.

Об этом заявили в «управлении народной милиции ДНР», сообщает «Рамблер».

Напомним, ранее сообщалось, что Светлана Дрюк является прототипом главной героини пропагандистского фильма «Ополченочка». Она занимала ответственную должность в формированиях российско-террористических войск и сбежала с оккупированной территории в Украину.

- Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов «народной милиции ДНР» по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, - заявил представитель террористического формирования.

Боевики отметили, что Дрюк с 2014 года принимала активное участие «в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части». Она также награждена «медалью «За воинскую доблесть». По данным террористов, после увольнения женщина выехала с детьми в Молдавию проведать родственников.

- На территории Молдовы была проведена специальная операция СБУ по задержанию и вывозу ее на территорию Украины. На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут, - добавили террористы.

В то же время в сюжете «ТСН» показано, что Светлана Дрюк «поднимает бокал за Украину». Также она рассказывает, что опасалась за судьбу своих детей, которые оставались на оккупированной территории – что их могли убить террористы.