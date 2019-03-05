«Гори в аду, убийца женщин и детей!» - в Москве полиция задержала активистов, бросивших гвоздики в бюст Сталина

В Москве у могилы диктатора Иосифа Сталина задержаны активисты проекта «Декоммунизация» Евгений Сучков и Ольга Савченко, бросившие в бюст «вождя» по гвоздике.

Об этом сообщает «Медиазона».

Свой жест они сопроводили словами «гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». По словам Савченко, акцию заметили сотрудники ФСО, которые дали полицейским распоряжение задержать активистов. После этого их повезли в полицию, у активистов забрали паспорта.

Позднее Савченко сообщила, что их отпустили из полиции, выписав каждому штраф по 500 рублей.

Напомним, что в оккупированном Луганске боевики и россияне открыли памятник Сталину.