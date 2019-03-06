За сутки в ООС боевики семь раз нарушили режим прекращения огня – ранены двое украинских военных

За прошедшие сутки, 5 марта, на Донбассе российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики шесть раз обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское, из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у села Широкино;

Дважды боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески и из стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Отмечается, что ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, а двоих ранили.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики 13 раз обстреливали ВСУ и сами понесли потери.