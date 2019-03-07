На Донбассе боевики 9 раз обстреливали ВСУ – в ответ двух террористов ликвидировали, трех ранили

За прошедшие сутки, 6 марта, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, впервые с начала года снова применив артиллерию калибра 152 мм. Потерь среди украинских военнослужащих нет, а по данным разведки, двое оккупантов ликвидированы, трое получили ранения и уничтожено одну единицу военной техники боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что боевики 11 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 121 снаряд и мину.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских войск были обстреляны 4 раза: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм - возле села Гнутово.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового оружия - возле села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты 5 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм - возле поселка Новолуганское; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка.

Дважды, из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, в дальнейшем - из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское, из минометов калибра 120 мм - в районе села Крымское.

«Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет», - подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди украинских защитников нет.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, что 5 марта в зоне ООС получили ранения двое украинских военнослужащих.