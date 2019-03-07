Боевики не пропустили на Донбасс грузовики с гуманитарной помощью от Красного Креста

Боевики не пропустили очередную партию гуманитарного груза, которую Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали четыре грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию», – говорится в сообщении.