На Донбассе боевики увеличили количество обстрелов ВСУ – ранены пятеро украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 7 марта, российские оккупационные войска совершили 18 обстрелов по позициям украинских войск на Донбассе и активно применяли артиллерийские системы калибра 152 мм и минометы калибров 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов пострадали пятеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным разведки, четырех оккупантов ликвидировано, 13 ранены. Также уничтожено боевую машину пехоты террористов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник пять раз обстрелял позиции ВСУ: из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Гнутово; дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск: трижды из минометов калибра 82 мм - в районе села Кримское; трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Хутор Вольный; из артиллерийских систем калибра 152 мм – у поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 120 мм – вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка; из минометов 82-го калибра – возле села Екатериновка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Зайцево; из стрелкового оружия – вблизи поселка Новолуганское.

По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего повреждены многоквартирный дом. С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Напомним, что 6 марта боевики 9 раз обстреливали ВСУ и обошлось без потерь среди украинских военных. 5 марта в зоне ООС получили ранения двое украинских военнослужащих, боевики 7 раз обстреливали ВСУ.