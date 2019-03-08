Кремлевские «активисты» ворвались в кафе феминисток в Петербурге – в них брызнули газом и послали подальше

В России 7 марта в петербургскую кофейню-коворкинг «Симона» пришла группа мужчин с цветами, которые стали поздравлять посетительниц в международным женским днём. Они сделали это в часы, когда вход в заведение закрыт для мужчин.

Об этом сообщает «Tjournal».

По словам представительницы кафе, неизвестные отказывались покинуть помещение и своими действиями сорвали мероприятие в кофейне. В какой-то момент сотрудницы заведения стали распылять газ из перцового баллончика. После этого мужчины ушли. Девушка подчеркнула, что во время акции их постоянно снимали. 8 марта ролик из кофейни «Симона» появился на YouTube-канале прокремлёвского движения «Сеть».

- Я попросил свою супругу Екатерину прийти в кафе заранее и в нужный момент открыть нам дверь. Эту операцию мы назвали «Троянская фемка». Депутату Виталию Милонову в своё время не удалось попасть в эту «Трою». Нам же это не составило труда, - заявил кремлевский «активист» Александр Кондрашов.

Ранее представители «Сети» рисовали граффити ко дню рождения Путина и аннексии Крыма, презентовали «Вежливую азбуку», где буква «А» означала «антимайдан», а «Т» - ракетный комплекс «Тополь». В 2015 году Алексей Навальный подсчитал, что «Сеть» получила президентских грантов на 70 миллионов рублей.

Напомним, ранее в Москве полиция задержала участников акции протеста против войны с Украиной.